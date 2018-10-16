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تعليم

انطلاق ماراثون جامعة المنيا ضمن فعاليات مهرجان حكاية نصر 45

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:36 م
صدى البلد
ايمن رياض
انطلق الماراثون الطلابي الذي أقامته إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب وفريق طلاب من أجل مصر، ضمن الاحتفالات التي تقيمها الجامعة خلال شهر أكتوبر احتفالا بانتصارات أكتوبر تحت عنوان حكاية نصر 45، بمشاركة 200 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة العشرين.

وبدأت فاعاليات الماراثون من أمام مبنى رئاسة الجامعة بإطلاق شارة البدء من الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا ببدء السباق من أمام إدارة الجامعة مرورا بكلية الفنون الجميلة والتربية الرياضية وصولا لاستاد الجامعة وانتهاء بمخيم الجوالة لمسافة 3 كم.

وحضر فاعاليات الماراثو ن؛ نواب رئيس الجامعة الدكتور مصطفى عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو بكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة، ومنسقو الأنشطة، ووليد عبد القوي مدير الاتحادات الطلابية والأسر، ومديرو مكاتب رعاية الطلاب بالكليات.

وأسفرت نتائج الماراثون عن فوز الطالب مصطفي محمد أحمد بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول، والطالب حسن محمد فهمي كلية التربية بالمركز الثاني، والطالب محمد محروس عرفات بكلية التربية الرياضية بالمركز الثالث.

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