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أخبار العالم

استقالة رئيس وزراء أرمينيا من منصبه

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:29 م
رئيس وزراء أرمينيا
رئيس وزراء أرمينيا المُستقيل
شريف سيد
أعلن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، استقالته من منصبه.

وقال باشينيان في خطاب تلفزيوني وفق ما نقلته "روسيا اليوم": "أنا أستقيل، أتمنى النجاح للجميع في الانتخابات ونضمن أن تكون عادلة"​.

وأوضح أنه قرر الاستقالة من أجل حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة قائلا: "الغرض من الاستقالة هو استكمال الثورة من خلال إجراء الانتخابات المبكرة وإعادة السلطة للشعب"، مؤكدا أنه سيقوم بمهام القائم بأعمال رئيس الحكومة حتى إجراء الانتخابات.

ويتوجب على البرلمان في أرمينيا انتخاب رئيس جديد للوزراء في غضون 14 يوما من موعد استقالة رئيس وزراء سابق، بموجب دستور البلاد.

وفي حال فشل البرلمان مرتين في انتخاب رئيس وزراء، يتم حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

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