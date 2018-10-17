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أخبار البلد

بدء اجتماعات مجلس منظمة العمل العربية بالكويت بمشاركة مصر.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:32 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
بدأت اليوم "الأربعاء"، بالعاصمة الكويت، اجتماعات الدورة 89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بمشاركة مصر ويمثلها وزير القوي العاملة محمد سعفان، وبحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال"، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، حيث تستمر الاجتماعات على مدى يومين.

كان وزير القوي العاملة محمد سعفان، وصل للكويت أمس للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة، وكان في استقباله سفير مصر بالكويت طارق القوني، والمستشار العمالي أحمد يوسف، وفايز المطيرى مدير عام منظمة العمل العربية وأحمد الموسى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية ومبارك العازمي نائب المدير العام لهيئة القوى العاملة.

وقال المطيري، إنه من المقرر أن يتم انتخاب رئيس لمجلس الإدارة ونائبين للرئيس من الفريقين الآخرين، وذلك لمدة سنة، وفقًا لنص الفقرة 1 من المادة الخامسة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية والتي تنص على أن "ينتخب المجلس من بين أعضائه الأصليين في أول دورة له بعد انعقاد مؤتمر العمل العربي".

وتناقش الدورة عددًا من البنود المهمة منها: تقريرا حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية علي الأراضي الفلسطينية وقطاع العمل، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 87 لمجلس إدارة المنظمة بالقاهرة في أكتوبر 2017، فضلا عن تقرر دعوة أطراف الإنتاج في الدول العربية إلي دعم الصندوق الفلسطيني بجميع الأشكال المادية والعينية وتقديم الدعم لتجربة الضمان الاجتماعي في دولة فلسطين بجميع أشكالها، وأيضًا دعوة الدول العربية لفتح الأسواق العربية للأيدي العاملة المهرة والأكاديمية الفلسطينية ودعوتهم لإثارة وإبراز الانتهاكات الإسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

ومن المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالي من حيث المساهمات والمتأخرات علي الدول الأعضاء حتى أول مارس الماضي، والأخذ بالدول التي سددت مساهماتها في موازنة المنظمة لعام 2018 وهم مصر، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.
بدء اجتماعات مجلس منظمة العمل العربية بالكويت بمشاركة مصر.. صور
بدء اجتماعات مجلس منظمة العمل العربية بالكويت بمشاركة مصر.. صور
بدء اجتماعات مجلس منظمة العمل العربية بالكويت بمشاركة مصر.. صور
بدء اجتماعات مجلس منظمة العمل العربية بالكويت بمشاركة مصر.. صور

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