إنجاز تاريخي.. 15 ميدالية متنوعة لمصر بأولمبياد الشباب

أضاف ثنائي الخماسي الحديث أحمد الجندي وسلمى عبد المقصود ميداليتين جديدتين لبعثة مصر المشاركة في نهائيات دورة ألعاب أولمبياد الشباب المقام في الأرجنتين.
أحرز أحمد الجندي ذهبية الفرق المختلطة بمشاركة لاعبة الصين بينما أحرزت سلمى عبد المقصود الميدالية الفضية للفرق المختلطة بمشاركة لاعب الأرجنتين وكان الثنائي قد حصلا من قبل على ذهبية فردي الرجال والسيدات ليحققان إنجازا كبيرا للبعثة المصرية.
وبالميداليتين التي حققهما ثنائي الخماسي الحديث أصبح رصيد مصر 15 ميدالية في أولمبياد الشباب المقامة في الأرجنتين بواقع 3 ذهبيات و 4 فضيات وثمانية برونزيات.
كان روان أيمن حققت فضية المطرقة في ألعاب القوى ، أحمد محمود خليل حقق برونزية المصارعة، وأحمد الجندي حقق ذهبية الخماسي الحديث وسلمى عبد المقصود حققت ذهبية الخماسي الحديث أيضا ، ومحمد مصطفى حقق برونزية الريشة الطائرة ، وزينا إبراهيم حققت الميدالية الفضية بينما حقق محمد منتصر الميدالية البرونزية في الجمباز، وإياد عادل محمود حقق ميدالية برونزية في وزن 73 ك في التايكوندو ،في السباحة حقق عبد الرحمن سامح الميدالية البرونزية في سباق 50 متر حرة ، وأحمد النجار حقق برونزية الفروسية، ومازن العربي حقق الميدالية البرونزية في لعبة السلاح ، وعبدالله مصطفى برونزية رفع الأثقال وزن 77 ك ، ونعمة سعيد فضية رفع الأثقال وزن 58 ك.