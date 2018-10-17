ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إنجاز تاريخي.. 15 ميدالية متنوعة لمصر بأولمبياد الشباب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:52 ص
أحمد الجندى
أحمد الجندى
عمرو الحلوانى
أضاف ثنائي الخماسي الحديث أحمد الجندي وسلمى عبد المقصود ميداليتين جديدتين لبعثة مصر المشاركة في نهائيات دورة ألعاب أولمبياد الشباب المقام في الأرجنتين.

أحرز أحمد الجندي ذهبية الفرق المختلطة بمشاركة لاعبة الصين بينما أحرزت سلمى عبد المقصود الميدالية الفضية للفرق المختلطة بمشاركة لاعب الأرجنتين وكان الثنائي قد حصلا من قبل على ذهبية فردي الرجال والسيدات ليحققان إنجازا كبيرا للبعثة المصرية.

وبالميداليتين التي حققهما ثنائي الخماسي الحديث أصبح رصيد مصر 15 ميدالية في أولمبياد الشباب المقامة في الأرجنتين بواقع 3 ذهبيات و 4 فضيات وثمانية برونزيات. 

كان روان أيمن حققت فضية المطرقة في ألعاب القوى ، أحمد محمود خليل حقق برونزية المصارعة، وأحمد الجندي حقق ذهبية الخماسي الحديث وسلمى عبد المقصود حققت ذهبية الخماسي الحديث أيضا ، ومحمد مصطفى حقق برونزية الريشة الطائرة ، وزينا إبراهيم حققت الميدالية الفضية بينما حقق محمد منتصر الميدالية البرونزية في الجمباز، ‏وإياد عادل محمود حقق ميدالية برونزية في وزن 73 ك في التايكوندو ،في السباحة حقق عبد ‏الرحمن سامح الميدالية البرونزية في سباق 50 متر حرة ، وأحمد النجار حقق برونزية الفروسية‏، ومازن العربي حقق الميدالية البرونزية في لعبة السلاح ، وعبدالله مصطفى برونزية رفع الأثقال وزن 77 ك ، ونعمة سعيد فضية رفع الأثقال وزن 58 ك.

ترشيحاتنا

وفاة طفل صدمه والده بسيارته في سوهاج

منتخب مصر الأقوى هجوميًا وثاني دفاع بتصفيات أمم أفريقيا.. بالأرقام

ليدي جاجا تعلن خطبتها رسميا.. صور

4 منتخبات تتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 .. تعرف عليها

والدة هبة مجدي في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

صعوبات فى طريق المغرب للتأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية 2019

إنجاز تاريخي.. 15 ميدالية متنوعة لمصر بأولمبياد الشباب

منزلها لا يسكنه أحد ومبني من الطوب النيئ.. جولة بمسقط رأس أم كلثوم.. فيديو

سعر الدولار بجميع البنوك اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018

كاتب سعودي يكشف دور الجزيرة وقطر والإخوان في اختفاء خاشقجي

وفاة المخرجة مها عرام بعد صراع مع السرطان

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

إحدى أقارب كوكب الشرق: أم كلثوم كانت دنيا وراحت.. فيديو
منزلها لا يسكنه أحد ومبني من الطوب النيئ.. جولة بمسقط رأس أم كلثوم.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
تفاصيل الامتحانات في النظام التعليمي الجديد تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟