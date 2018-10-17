إنجاز تاريخي.. 15 ميدالية متنوعة لمصر بأولمبياد الشباب

أضاف ثنائي الخماسي الحديث أحمد الجندي وسلمى عبد المقصود ميداليتين جديدتين لبعثة مصر المشاركة في نهائيات دورة ألعاب أولمبياد الشباب المقام في الأرجنتين.





أحرز أحمد الجندي ذهبية الفرق المختلطة بمشاركة لاعبة الصين بينما أحرزت سلمى عبد المقصود الميدالية الفضية للفرق المختلطة بمشاركة لاعب الأرجنتين وكان الثنائي قد حصلا من قبل على ذهبية فردي الرجال والسيدات ليحققان إنجازا كبيرا للبعثة المصرية.





وبالميداليتين التي حققهما ثنائي الخماسي الحديث أصبح رصيد مصر 15 ميدالية في أولمبياد الشباب المقامة في الأرجنتين بواقع 3 ذهبيات و 4 فضيات وثمانية برونزيات.



