أبو هميلة لـ صدى البلد: اجتماع رئيس النواب نقطة انطلاق لإصلاح اللجان .. وآليات جديدة لضمان سرعة ودقة الأداء

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لحزب حزب الشعب الجمهوري، بأهمية الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم العمل داخل اللجان النوعية.

وأوضح أبو هميلة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اللقاء ركز على ضرورة تنسيق الجهود داخل اللجان، ووضع آليات واضحة تضمن تنفيذ المهام البرلمانية بالكفاءة والسرعة المطلوبة، بما يعزز من دور المجلس التشريعي والرقابي.

جودة القوانين الصادرة وأداء الدور الرقابي

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تطويرًا حقيقيًا في أسلوب عمل اللجان، قائمًا على الدقة والانضباط، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة القوانين الصادرة وأداء الدور الرقابي، مشددًا على أهمية الالتزام بخطط عمل مدروسة وآليات تنفيذ محددة.

وأشار إلى ضرورة استحداث آلية فعالة لقياس الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، بهدف تقييم مدى نجاحها في تحقيق أهدافها، ورصد أية ثغرات أو قصور، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة التي تتماشى مع احتياجات المواطنين وتواكب تطورات الواقع.

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد عقد اجتماعًا مهمًا اليوم مع رؤساء اللجان النوعية، بحضور وكيلي المجلس والأمين العام، وذلك لبحث سبل تطوير أداء اللجان ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالعمل البرلماني خلال المرحلة الراهنة.

وخلال اللقاء، شدد رئيس المجلس على أن اللجان النوعية تمثل العمود الفقري للعمل البرلماني، مؤكدًا أن جودة التشريعات والرقابة تبدأ من داخل هذه اللجان، التي تُعد الساحة الرئيسية لمناقشة وصياغة مشروعات القوانين. وأوضح أن الارتقاء بأداء اللجان يأتي على رأس أولويات المجلس، في إطار المسؤولية المشتركة بين رئاسته ورؤساء اللجان.