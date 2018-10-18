أرامكو السعودية تستثمر في مشروع تكرير وبتروكيماويات بشرق الصين

وقعت شركة البترول الوطنية العملاقة "أرامكو" السعودية اتفاقا، اليوم الخميس، للاستثمار في مشروع للتكرير والبتروكيماويات بشرق الصين في إطار استراتيجيتها للتوسع في عمليات المصب على مستوى العالم.





تشمل مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة وإقليم تشجيانج خططا للاستثمار في مصفاة جديدة والإدارة المشتركة للإمدادات وتخزين وتجارة البترول الخام وفقا للتفاصيل التي نشرتها حكومة تشوشان بعد مراسم التوقيع التي أُجريت في المدينة الواقعة جنوبي شنجهاي.





كانت تشجيانج للبتروكيماويات، المملوكة بنسبة 51 بالمئة لعملاق المنسوجات مجموعة رونج شنج القابضة، قالت في وقت سابق إنها ستبدأ تشغيل مشروع التكرير والبتروكيماويات البالغة طاقته 400 ألف برميل يوميا في أواخر العام الحالي.





وهذا ثالث مشروع من نوعه في الصين تهتم به أرامكو في إطار سعيها لإيجاد منافذ طويلة الأجل لتصدير خامها وإنتاج الوقود والبتروكيماويات من أجل تلبية الطلب المتزايد في آسيا ومواجهة خطر تباطؤ استهلاك البترول.





كانت أرامكو وقعت الشهر الماضي اتفاقا طويل الأجل مع شركة تشجيانغ رونج شنج المشغلة للمشروع لتوريد النفط الخام.





وقال عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو لرويترز على هامش المناسبة إن شركة النفط لم تضع اللمسات النهائية بعد على حجم حصتها في المشروع وإنها مازالت بحاجة لاستكمال الفحص الفني.





وقال إن أرامكو تتوقع توريد 170 ألف برميل يوميا من النفط السعودي إلى مصفاة تشوشان حين تبدأ العمليات.





وأضاف أن أول ناقلة محملة بنفط المصفاة ستصل في ديسمبر أو يناير المقبلين بناء على موعد بدء تشغيل المشروع.





تملك أرامكو أيضا جزءا من مصفاة فوجيان مع سينوبك وإكسون موبيل ولديها خطط لبناء مصفاة بطاقة إنتاج 300 ألف برميل يوميا مع نورينكو الصينية.



