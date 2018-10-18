غدا .. غلق شارع امتداد رمسيس 4 أشهر لإنشاء محور المشير طنطاوي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن إغلاق شارع امتداد رمسيس، لمدة 4 أشهر بدءا من الجمعة الموافق 19 / 10/ 2018 بسبب قيام ادارة المهندسين العسكريين بإنشاء مشروع امتداد محور المشير طنطاوي غربا حتى كوبري أكتوبر (شارع امتداد رمسيس)، وذلك ‏في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبناء على تعليمات اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بضرورة تكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.



الأمر الذي يتطلب غلق شارع امتداد رمسيس من تقاطعه مع شارع إفريقيا حتى شارع الشركات على أن تكون التحويلات المرورية كالاتي:



أولا:

‏القادم من كوبري اكتوبر ويرغب في استكمال السير الى محور الشهيد وصولا للطريق الدائري ..يتم تحويل حركة المرور يسارا بشارع الخليفة القاهر فيمينا محور الشهيد واستكمالا وصولا للطريق الدائري ( تحويل محور الشهيد بالوصلة من تقاطعه مع شارع الشركات حتى شارع الخليفة القاهر إلى اتجاه واحد من الخليفة القاهر إلى شارع الشركات).



ثانيا:

القادم من محور الشهيد من الدائري ويرغب في استكمال السير الي شارع الخليفة القاهر وصولا لكوبري اكتوبر، يسلك يمينا شارع البترول فيسارا شارع الخليفة القاهر واستكمال السير بالخليفة القاهر فيمينا امتداد رمسيس وصولا لكوبري اكتوبر او يسارا محور الشهيد فالطريق الدائري، عكس اتجاه الحركة بشارع الشهيد بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة القاهر وحتي تقاطعه مع ش البترول ليصبح اتجاها واحدا للقادم من الخليفة القاهر تجاه مناطق المقطم والقاهرة الجديدة .



وسوف تقوم الادارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة اأي كثافات مرورية متوقعة لتسيير حركة المرور بالمنطقة وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة.

