محافظ القاهرة: لا تهاون في إزالة الأبنية المخالفة

جدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته المشددة لرؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة ممكنة وبكل حزم وقوة وخاصة فى المهد قبل بيعها للمواطنين واستفادة المخالف من مخالفته، مؤكداَ أنه لا تهاون في إزالة الأبنية المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها.



وصرح عبدالعال اليوم الجمعة بأن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة في كل أحياء القاهرة دون استثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.



وطالب المحافظ رؤساء الأحياء باليقظة لرصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والاستيلاء على أراضي الدولة أو البناء عشوائياَ بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية أو غير مطابقة للأكواد المصرية في البناء حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول.



وفى سياق متصل، تمكنت أجهزة حى عابدين من تنفيذ إزالة فورية للطوابق الخمسة المخالفة بالعقار الكائن بحارة علم الدين، حيث قامت صاحبة العقار بمخالفة رخصة البناء التي حصلت عليها ببناء دور أرضى ودور أول فقط فوق الأرضي.



وناشد محافظ القاهرة المواطنين بضرورة الرجوع للأحياء للتأكد من سلامة وقانونية الوحدات السكنية ومطابقتها لاشتراطات التراخيص قبل التعامل عليها بالشراء أو الإيجار أو البدل أو بأي شكل حتى لا يواجه مشاكل مستقبلية فى إدخال المرافق أو الإزالة وخسارة أمواله ، وعلى المتضررين التوجه للنائب العام وتقديم بلاغ ضد المالك لاحتياله عليهم حفاظًا على حقوقهم ، مؤكداَ توفير الدعم الكامل لرؤساء الأحياء سواء مادي أو أمنى ، وتوفير كافة المعدات واللوادر والعمالة اللازمة.