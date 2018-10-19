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أصل الحكاية

منذ متى بدأت علاقة دينا الشربيني بـ عمرو دياب

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:31 م
صدى البلد
محمد أبو ليلة

فاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره في حفله الذي أُقيم أمس الخميس بإحدى الجامعات بعدما صعدت معه دينا الشربيني على المسرح وقام باحتضانها أمام الجمهور، قائلاً: "هي بتتكسف... بس كممثلة هي جامدة جدا... بما إننا بنغني أغنية "برج الحوت" نجيب بقى برج الحوت"، لتظهر دينا الشربيني، ويقبلها من جبينها قبل أن تغادر المسرح.

 

وكانت علاقة دياب بدينا قد اُثير خلال الأيام الماضية بشكل كبير في الأوساط الفنية وبين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت تلمحيات من مُقربين تؤكد على قرب زواجهما.

منذ متى بدأت علاقة

منذ عام ونصف

لكن قصة دياب ودينا كانت قد بدأت منذ ما يقرب من عام ونصف العام، بعدما شوهدا في أكثر من مكان معا، لتتردد الأخبار حول زواجهما بشكل سري، إلا أن والد الفنانة نفى ذلك بالإضافة لنفي مديرة أعمال عمرو دياب تلك الأخبار، مؤكدة أنه مشغول بأعماله الفنية فقط.


لكنه فور أن طرح دياب أغنية برج الحوت العام الماضي أثارت لغطاً كبيراً بعدما ربط الجمهور بينها وبين الشربيني، خصوصاً أنها من مواليد برج الحوت، لينفي عمرو مصطفى ملحن الأغنية هذا الأمر مؤكداً أن زوجته برج الحوت ولا داعي للشائعات.


منذ متى بدأت علاقة


عيد ميلاد عمرو الماضي

بدأ الظهور العلني للثنائي، في عيد ميلاد عمرو دياب العام الماضي، حيث ظهرت دينا بصحبة دياب في الاحتفال بعيد ميلاده،  ودخلا قاعة الاحتفال معاً وحرصت على الرقص والغناء له بتلك المناسبة على أنغام أغنيته الفرحة الليلة، ثم انتشرت صور تجمعهما بداية شهر يوليو من العام الماضي، جمعتهما في الساحل الشمالي، وبصحبتهما صديقه رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

منذ متى بدأت علاقة

تشجيع مصر في روسيا

وفي نهائيات كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا يونيو الماضي سافر الاثنان معا لتشجيع مصر في كأس العالم، قبل أن تظهر الشربيني معه في عديد من المناسبات والحفلات، كان أحدثها حفله في الساحل الشمالي لتظهر وهي تجفف عرقه خلال غنائه على المسرح.

منذ متى بدأت علاقة

عيد ميلاده الحالي

وقبل أسبوع تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مقطع فيديو من عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب وبصحبته الفنانة دينا الشربينى التى كانت تحتفل معه بجانب مجموعة من أصدقائه على متن إحدى المراكب النيلية.


وظهرت دينا الشربينى فى الفيديو وهى تقبّل صورة عمرو دياب الموجودة على تورتة الاحتفال والمدون عليها "كل عام وأنت بخير بوبو" باللغة الإنجليزية.


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