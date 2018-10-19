ضبط 4 آلاف شريط بنادول مهرب من السعودية داخل حقيبة ممرضة مصرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية تقدر بــ 4000 شريط بنادول داخل حقيبة راكبة مصرية.



وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية السعودية رقم 305 القادمة من جده إشتبه عمرو شعبان مأمور اللجنة فى ممرضة مصرية قادمة من السعودية تحمل 5 حقائب كبيرة نظرا لقصر مدة السفر والعودة.



وبالعرض على محمد البحيرى مدير الجمرك بالإنابة قرر تمرير الحقائب على أجهزة الفحص بأشعة إكس رأى بمعرفة أحمد محمد مأمور الفحص فتم تأييد الإنتباه.



وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها من شهيرة الصور مأمور الحركة تحت إشراف رضا أبو العزم مدير الحركة فتبين وجود 4000 شريط بنادول مخفاة بين طيات ملابسها داخل الحقائب.



وقرر محمد قناوى مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى تهرب جمركى رقم 70 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.



