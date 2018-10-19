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حوادث

مصرع مزارع صعقا بالكهرباء فى المنيا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:56 م
مصرع مزارع صعقا بالكهرباء
مصرع مزارع صعقا بالكهرباء فى المنيا
ايمن رياض
لقى مزارع مصرعه صعقا بالتيار الكهربائي أثناء ري أرض زراعية في المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة، بمصرع محمد . ج . ق (٣١ سنة) مزارع ومقيم بقرية الشيخ مسعود بدائرة المركز متأثرا بصعق تيار كهربائي من خط كهرباء ماتور الري أثناء ري الأرض الزراعية.

وكشف مفتش الصحه عدم وجود شبهة جنائية، وبسؤال أسرته لم تتهم أحدا ورجحت الوفاة صعقا بالكهرباء لوجود سلك مكشوف.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
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