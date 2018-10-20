ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي في الكأس

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:32 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
يواصل الزمالك استعداداته الجادة لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها في السادسة مساء الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وعاد الزمالك إلى تدريباته مساء الخميس الماضى بملعب عبداللطيف أبورجيلة عقب حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 5 أيام من التدريبات لتوقف الدورى بسبب خوض منتخب مصر الأول مباراتى سوازيلاند فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وانتظم اللاعبون الدوليون محمود جنش ومحمود حمدى الونش وطارق حامد فى مران أمس الجمعة بعد غيابهم عن مران الفريق الأول.
loading...

ترشيحاتنا

إطلالة موفقة لـ سالى عبد السلام فى حفل زفاف شيماء سيف .. صور

جوزيف رامز: إثيوبيا قوة لا يستهان بها وتمتلك 11 نهرا غير النيل

محمد الشرنوبي يستعد لطرح النفسية

ترامب يخطط للخروج من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

مصر: التحقيقات السعودية قطعت الطريق على محاولات تسييس قضية خاشقجي

حسن هريدي: زيارة الرئيس السيسي لروسيا من أنجح الجولات الخارجية .. فيديو

مستشار سابق في إثيوبيا: العالم يتكالب على الاستفادة من إفريقيا

أبو الليف يهدي أغنية للهضبة عمرو دياب لهذا السبب.. فيديو

كلوب يبدي سعادته بعودة محمد صلاح قبل مباراة ليفربول وهدرسفيلد

الإفتاء: موت مريض السكر يدخله فى قائمة الشهداء.. فيديو

الأهلي يكتسح بتروجيت برباعية .. صور

فيديوهات جديدة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

المجلس المصري: حصلنا على وعد رئاسي روسي بعودة السياحة كاملة لمصر ..فيديو
صندوق تحيا مصر: نستهدف دعم المشروعات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا
صندوق تحيا مصر: إعلان سجون مصر بلا غارمين وغارمات قريبا
التنمية المحلية تعلن عن رقم التواصل مع حملة صوتك مسموع.. فيديو
صندوق تحيا مصر: مستمرون في دعم حملة 100 مليون صحة وتوفير الأدوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟