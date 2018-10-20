الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي في الكأس

يواصل الزمالك استعداداته الجادة لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها في السادسة مساء الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.





وعاد الزمالك إلى تدريباته مساء الخميس الماضى بملعب عبداللطيف أبورجيلة عقب حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 5 أيام من التدريبات لتوقف الدورى بسبب خوض منتخب مصر الأول مباراتى سوازيلاند فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.



