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فن

الفندق المنظم: إلغاء حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:48 م
صدى البلد
سعيد فراج
أكدت مصادر مقربة من إدارة الفندق الذى كان مقررا له أن يشهد مساء اليوم حفل زفاف الفنان محمد رشاد والمذيعة مي حلمي، إلغاء الحفل، قبل ساعات قليلة من بدئه.

أضافت مصادر من إدارة الفندق في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن المعازيم بدأوا في مغادرة مقر حفل زفاف «محمد رشاد ومي حلمي» بالفعل، وجار إزالة التحضيرات والتجهيزات من مقر حفل الزفاف، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإعلان عن سبب إلغاء الحفل حتى الآن.

وكان محمد رشاد قد ارتبط بقصة حب كبيرة مع المذيعة مي حلمي، وتم إعلان خطبتهما منذ أكثر من عام، وبدأ كل منهما في التحضير لحفل الزفاف منذ عدة أيام.
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