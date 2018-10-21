ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الخارجية الروسية: الحلم الأمريكي وراء انسحاب ترامب من المعاهدة النووية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:34 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة الأمريكية تحلم بعالم أحادي الجانب، وأن هذا الحلم هو الدافع لانسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية.

وأضاف أن الولايات المتحدة سعت طويلا نحو الخروج من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا.

وتابع أن روسيا كشفت مرارا وتكرار السياسات الأمريكية لتدمير المعاهدة، والتي سارت نحو هذه الخطوة لسنوات عديدة عن عمد لتدمير المعاهدة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن انسحابه السبت، من معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى، بسبب انتهاك روسيا لها، على حد قوله.

وأشارت الوكالة إلى أن معاهدة القوات النووية المتوسطة "أي إن إف" وقعت عليها الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي عام 1987 بواشنطن، وتنص على عدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ اليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000و5500 كم، ومداها القصير ما بين 500و1000 كم.
loading...

ترشيحاتنا

إقالة فوزى البنزرتي من تدريب منتخب تونس قبل مواجهة مصر

وزير الشباب يستقبل أبطال مصر بالأولمبياد بعد تحقيقهم إنجازا تاريخيا.. صور

انهيار سقف عقار بالتجمع الاول فوق رءوس المواطنين

قذاف الدم: القذافي ترك ثروة 600 مليار دولار لكنها تبددت..فيديو

أول رد فعل روسي على انسحاب ترامب من معاهدة الصواريخ النووية

سيول تضرب المدينة المنورة والسلطات السعودية تحذر المواطنين.. صور

مشروب عجيب لحرق الدهون وتخليص الجسم من السموم بسرعة لا تتوقعينها

شاهد.. رد فعل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة عند رؤية الأمير هاري

شاهد هدف محمد صلاح اليوم بمباراة ليفربول وهيديرسفيلد

الحكومة: لا زيادة في أسعار البنزين بداية 2019 .. فيديو

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وهدرسفيلد رسميًا بعد عودته للتهديف

تامر حسني يعلن التعافي من الوعكة الصحية ويشكر الأطباء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

فيديو

وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو
قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو
موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب
الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو
وليد صلاح الدين: لن نسمح بعودة رزاق سيسيه للزمالك في يناير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟