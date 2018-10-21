الخارجية الروسية: الحلم الأمريكي وراء انسحاب ترامب من المعاهدة النووية

قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة الأمريكية تحلم بعالم أحادي الجانب، وأن هذا الحلم هو الدافع لانسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية.



وأضاف أن الولايات المتحدة سعت طويلا نحو الخروج من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا.



وتابع أن روسيا كشفت مرارا وتكرار السياسات الأمريكية لتدمير المعاهدة، والتي سارت نحو هذه الخطوة لسنوات عديدة عن عمد لتدمير المعاهدة.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن انسحابه السبت، من معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى، بسبب انتهاك روسيا لها، على حد قوله.



وأشارت الوكالة إلى أن معاهدة القوات النووية المتوسطة "أي إن إف" وقعت عليها الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي عام 1987 بواشنطن، وتنص على عدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ اليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000و5500 كم، ومداها القصير ما بين 500و1000 كم.