المحرصاوى: إصدارات مجمع اللغة العربية والبحوث الإسلامية بنصف السعر

أكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أن المعرض الدائم للكتاب الذى يقام لأول مرة هذا العام بالمقر الرئيسى بمدينة نصر أمام المخيم الدائم، يستهدف الارتقاء بالمستوى الثقافى والمعرفى للطلاب وإثراء عقولهم؛ انطلاقًا من إيماننا الكامل بأن التعليم الجامعى فرصة حقيقية لبناء شخصيتهم والحفاظ على هويتهم وتنمية قدراتهم بما يؤهلهم لأداء واجبهم فى خدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم، بإسهامات فعالة، كل فى مجال اختصاصه.



وأضاف، فى بيان له، أن هذا المعرض لاقى استحسان طلاب العلم والباحثين خاصة أنه يتم توفير الكتب والمؤلفات بنصف أسعارها؛ تخفيفًا عن كاهلهم وأولياء أمورهم، وذلك بالتنسيق مع كبرى المؤسسات الوطنية وفى مقدمتها: مجمع البحوث الإسلامية، ومجمع اللغة العربية، والهيئة العامة للكتاب وغيرها.



وقال إن مجمع البحوث الإسلامية يعرض كل إصداراته الثرية بتخفيضات تتجاوز ٥٠٪، اعتبارًا من بداية العام الدراسى حتى بعد غد الثلاثاء، وسيتولى مجمع اللغة العربية، الأربعاء المقبل، ولمدة أسبوعين عرض إصداراته بخصومات تتجاوز ٥٠٪ أيضًا.



وأشار إلى أن الجامعة تُراعى تنوع الإنتاج الفكرى والثقافى بما يُحَّصن الطلاب من الانزلاق لبراثن الفكر المتطرف.