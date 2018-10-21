ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

المحرصاوى: إصدارات مجمع اللغة العربية والبحوث الإسلامية بنصف السعر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:50 م
صدى البلد
أكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أن المعرض الدائم للكتاب الذى يقام لأول مرة هذا العام بالمقر الرئيسى بمدينة نصر أمام المخيم الدائم، يستهدف الارتقاء بالمستوى الثقافى والمعرفى للطلاب وإثراء عقولهم؛ انطلاقًا من إيماننا الكامل بأن التعليم الجامعى فرصة حقيقية لبناء شخصيتهم والحفاظ على هويتهم وتنمية قدراتهم بما يؤهلهم لأداء واجبهم فى خدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم، بإسهامات فعالة، كل فى مجال اختصاصه.

وأضاف، فى بيان له، أن هذا المعرض لاقى استحسان طلاب العلم والباحثين خاصة أنه يتم توفير الكتب والمؤلفات بنصف أسعارها؛ تخفيفًا عن كاهلهم وأولياء أمورهم، وذلك بالتنسيق مع كبرى المؤسسات الوطنية وفى مقدمتها: مجمع البحوث الإسلامية، ومجمع اللغة العربية، والهيئة العامة للكتاب وغيرها.

وقال إن مجمع البحوث الإسلامية يعرض كل إصداراته الثرية بتخفيضات تتجاوز ٥٠٪، اعتبارًا من بداية العام الدراسى حتى بعد غد الثلاثاء، وسيتولى مجمع اللغة العربية، الأربعاء المقبل، ولمدة أسبوعين عرض إصداراته بخصومات تتجاوز ٥٠٪ أيضًا.

وأشار إلى أن الجامعة تُراعى تنوع الإنتاج الفكرى والثقافى بما يُحَّصن الطلاب من الانزلاق لبراثن الفكر المتطرف.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. أبرز الرسائل الترويجية لـ منتدى شباب العالم

الأردنيون يحتفلون بقرار الملك عبدالله الثاني عن الباقورة والغمر

خناقة في الجو.. مسنة تتعرض للاعتداء بسبب عجزها وبشرتها السمراء.. فيديو

ننشر قيمة عقد الرعاية الأسطورى بين الأهلى وبرزنتيشن

الأهلي يكشف موعد ظهور الفريق بالقميص الجديد

هالة زايد: توقيع الكشف الطبي على 4 ملايين مواطن.. فيديو

سالم عبدالجليل يفجر مفاجأة حول الإجماع على فرضية النقاب

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

أردوغان سجان الصحفيين: لم يحدث انتهاك للحقوق في تركيا منذ 16 عاما

أجيري يحدد موعد الإعلان عن محترفي المنتخب واستبعاد حسن كوكا

تسمم 8 عمال شربوا مياها من جركن ملوث بمبيد حشري في الشرقية

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

فيديو

صاحبة أطول غطسة في التاريخ تكشف عن صاحب الفكرة.. فيديو
الداخلية تنظم المنتدى الثانى للسجون بحضور الرموز الدولية والمصرية.. فيديو
محمود صالح يوضح هدف بروتوكول التضامن والصحة حول إدمان المخدرات.. فيديو
عميد معهد القلب يكشف حقيقة حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة.. فيديو
شاهد .. أبرز الرسائل الترويجية لـ منتدى شباب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟