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برلمان

برلمانى يحذر من تعرض محافظات الوجه البحرى للآثار السلبية للسيول

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:34 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
فريدة محمد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالتكليفات الواضحة والحاسمة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لجميع المحافظين برفع درجات الطوارئ فى كل المحافظات، ومراجعة الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار وأن يكون هناك تنسيقا تاما بين مختلف الجهات، لاتخاذ التدابير اللازمة لإدارة الموقف وتفادى الآثار السلبية للسيول.

وتساءل "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى رئيس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ووزراء الموارد المائية والرى والزراعة والصحة عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة أى آثار سلبية محتملة داخل جميع المحافظات بصفة عامة وفى محافظات الوجه البحرى بصفة خاصة.

محذرا من تكرار ما حدث فى الماضى من تعرض بعد المناطق داخل محافظتى البحيرة والاسكندرية من آثار سلبية كبيرة بسبب تعرضها للسيول وعدم وجود خطط وبرامج لدى المحافظات لمواجهة الاثار السلبية للسيول.

وأعرب النائب محمد عبد الله زين الدين عن ثقته فى قدرة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى التواصل مع جميع المحافظين لمعرفة استعداد وجاهزية محافظاتهم لمواجهة اى آثار سلبية محتملة جراء تعرضها للأمطار الغزيرة والسيول، معتبرا أن الواقع أكد أن اللواء محمود شعراوى يعد واحدا من أنجح وزراء التنمية المحلية المتابعين لأداء المحافظين على مستوى الجمهورية.
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