ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سبارتاك موسكو يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:43 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أقال نادي سبارتاك موسكو الروسي مدربه ماسيمو كاريرا، بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.وقرر النادي تعيين رؤوال ريانتشو مساعد كاريرًا مدربًا "موقتًا" للفريق، لحين التعاقد مع مدير فني.

وكان ماسيمو كاريرا قاد سبارتاك موسكو للتتويج بلقب الدوري الروسي، لأول مرة منذ 15 عامًا.

يذكر أن سبارتاك موسكو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الروسي برصيد 18 نقطة.
loading...

ترشيحاتنا

اصابة 12 طالبا عقرهم كلب ضال بالخانكة

شاهد.. تصريحات مي حلمى قبل إلغاء حفل زفافها من محمد رشاد بساعات

شاهد.. شوارع الكويت تغرق في مياه الأمطار

جندي هارب من الجيش التركي يحتجز رهائن في غازي عنتاب

مئات الطلاب يهتفون داخل جامعة القاهرة

الأطفال مبتورو الأذرع يثيرون الرعب بفرنسا

سقوط مستريحة جديدة في الإسكندرية.. جمعت 4 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

بعيدا عن الأضرار.. طريقة عمل الصلصة الجاهزة بالمنزل

لحظة خروج قطار فائق السرعة عن مساره بتايوان.. فيديو صادم

أحد أبطال عملية الحفار بحرب أكتوبر يروي كواليسها .. فيديو

حكم قتل النمل الموجود في البيوت

مصطفى بكري يكشف أسباب زيارة الرئيس السيسي المرتقبة للسودان..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

درة تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

على عوف يكشف سبب رفض المصريين بدائل الأدوية..فيديو
نصر سالم: تدريبات حماة الصداقة 3 ترفع من كفاءتنا القتالية.. فيديو
المظلات المصرية والروسية تنفذ عمليات إسقاط وإبرار جوي.. فيديو
داعية: ندوة الأزهر ترد على المفاهيم المغلوطة عن الإسلام .. فيديو
أحد أبطال عملية الحفار بحرب أكتوبر يروي كواليسها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟