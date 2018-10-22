سبارتاك موسكو يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

أقال نادي سبارتاك موسكو الروسي مدربه ماسيمو كاريرا، بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.وقرر النادي تعيين رؤوال ريانتشو مساعد كاريرًا مدربًا "موقتًا" للفريق، لحين التعاقد مع مدير فني.



وكان ماسيمو كاريرا قاد سبارتاك موسكو للتتويج بلقب الدوري الروسي، لأول مرة منذ 15 عامًا.



يذكر أن سبارتاك موسكو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الروسي برصيد 18 نقطة.