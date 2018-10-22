أحمد موسى يكشف مخطط الإخوان لهدم دير سانت كاترين

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة خاصة من داخل دير سانت كاترين؛ موضحا أنه لا يوجد مكان بالعالم بجمال وروعة دير سانت كاترين.



أضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على قناة « صدى البلد »، أنه بالدير يوجد المئذنة بجوار الصليب؛ ولا يوجد ذلك إلا في مصر لأنها لا تفرق بين مسلم ومسيحي.



وكشف موسى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تنوي أن تهدم دير سانت كاترين؛ لأنها لا تقبل أن ترى المصريين في وحدة وطنية.

