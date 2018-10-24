رئيس بوليفيا: أمريكا تشكل تهديدا للعالم بنيتها الانسحاب من معاهدة الصواريخ

وكان ترامب أعلن السبت الماضي، أن واشنطن ستنسحب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، التي أبرمتها مع موسكو عام 1987، متهما روسيا بانتهاك المعاهدة "منذ سنوات عديدة"، إلا أن موسكو سارعت للرد، واعتبرت أن الولايات المتحدة "تحلم" بأن تكون هي القوة الوحيدة المهيمنة على العالم، متهمة واشنطن بأنها "تتعمد" تقويض هذه المعاهدة منذ سنوات.





اعتبر رئيس بوليفيا إيفو موراليس أن أمريكا باتت تشكل تهديدا للعالم بعد تلويحها بالانسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، التي أبرمتها مع موسكو خلال الحرب الباردة.وكتب موراليس، في صفحته على "تويتر" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، الأربعاء: "ترامب يهدد بإرسال قوات إلى الحدود مع المكسيك ضد الآلاف من المهاجرين من أمريكا الوسطى، ويعلن الانسحاب من الاتفاق مع روسيا بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. الولايات المتحدة، عدو للسلام وحقوق الإنسان".يذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في العام 1987.