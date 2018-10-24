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اقتصاد

هيئة الاستثمار توافق على مشروع لائحة جديدة لنظام العمل داخل المناطق الحرة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:09 ص
صدى البلد
علياء فوزي - محمد يحيى
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أول اجتماع بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعلا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، ومحمد الأتربى، والمهندس طارق توفيق، والمهندس طارق شكرى، أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس نصيب مصر فى الاستثمار الأجنبى المباشر عالميا، والذى شهد زيادة بنحو 0.002% عن العام الماضى رغم انخفاضه على المستوى العالمى، كما زادت الاستثمارات الخاصة لتبلغ 316 مليار جنيه بزيادة 103 مليارات جنيه عن العام الماضى التى بلغت 213 مليار جنيه بنسبة 47%.

وأكدت الوزيرة أن نصيب مصر من الاستثمار الأجنبى المباشر زاد على المستوى العالمى فى ظل انخفاضه عالميا، واحتلت الوجهة الأولى على مستوى أفريقيا، وذلك وفق ما ذكرته التقارير الدولية، ومنها تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد".

وذكرت أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، شكلت لجنة لدعم الاستثمار الأجنبى المباشر، وسيتم تشكيل فريق عمل للتنسيق مع الوزارات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على زيادة الترويج للاستثمارات فى مصر فى مختلف دول العالم، ووضع الفرص الاستثمارية فى مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

وناقش المجلس دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمنتدى أفريقيا 2018، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر بمدينة شرم الشيخ، وفى هذا الإطار أكدت الوزيرة، أن 12 رئيس دولة أفريقية أكدوا حضورهم للمنتدى حتى الآن، مشيرة إلى أن المنتدى سيتضمن يوما لرواد الأعمال فى أفريقيا ودعم وتمكين المرأة الأفريقية.

ووافق على مشروع لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة، وذكر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة، أن اللائحة الحالية منذ 20 عاما، لذلك قررت الهيئة العمل على وضع مشروع لائحة جديدة للتسهيل على المستثمرين فى المناطق الحرة، بالتزامن مع خطة الهيئة لتطوير وإنشاء مناطق حرة عامة جديدة.

وأقر المجلس وضع معايير وضوابط إجراءات تحول المشروعات العاملة بنظام الاستثمار الداخلى للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، للسماح لبعض الشركات بممارسة نشاط تصديرى بشكل أكبر.

ووافق على كل من إقامة منطقتين حرة عامة بمحافظة الجيزة، على طريق القاهرة- الفيوم، وأخرى بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وإقامة منطقة استثمارية متخصصة فى مجال الصناعات القائمة على خامات الفوسفات على مساحة 5115 فدانا بمنطقة وادى هلال السباعية بمحافظة أسوان.

وأقر المجلس الخطة التدريبية للعاملين فى الهيئة للعام المالى 2018- 2019، وذكرت علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، أن هذه الخطة فى إطار العمل على تطوير ورفع كفاءة أداء العاملين فى الهيئة ومركز خدمات المستثمرين.
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