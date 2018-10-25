رفع كفاءة محطة الصرف الصحي ببورفؤاد بتكلفة 400 مليون جنيه

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة القناة اعمال الدراسات الفنية الخاصة لرفع كفاءة محطة الصرف الصحي ببورفؤاد وانهاء مشاكل الأعطال الموجودة بها وزيادة طاقتها من 40 الي 60 ألف م3 يوميا.



وتقرر ذلك في الاجتماع الذي ترأسه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة واللواء احمد صحصاح رئيس شركة القناه لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء مجدي عبد الرحمن عضو الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي.



وتصل استثمارات إعادة تأهيل وزيادة طاقة محطة الصرف ببورفؤاد الي 400 مليون جنيه تساهم فيها هيئة قناة السويس.