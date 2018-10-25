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أخبار العالم

تركيا تعلن موعد تركيبها منظومة الدفاع الصاروخي إس 400 الروسية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:29 م
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، عن موعد تركيب منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400" التي اشترتها تركيا من موسكو، وذلك في أكتوبر 2019.

وذكر أكار في تصريح لوكالة أنباء الأناضول التركية أن العمل جار على انتقاء الكادر الذي سيشرف على تركيب المنظومة في تركيا، لينتقل مطلع العام المقبل إلى روسيا للتدرب على أعمال البناء.

وأشار إلى أن قيادة القوات الجوية التركية تعمل على تحديد الأماكن التي يتوجب تركيب المنظومة الروسية فيها، مؤكدا على أن "إس 400" ستعمل بشكل مستقل تماما عن منظومات حلف شمال الأطلسي.

وكانت منظومة إس 400 قد تصببت في خلاف كبير بين الولايات المتحدة وتركيا، وذلك عقب تصويت الكونجرس على منع إرسال طائرات إف 35 إلى تركيا عقب امتلاكها منظومة إس 400 من روسيا.
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