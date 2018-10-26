سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 26 أكتوبر

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم، الجمعة 26 أكتوبر 2018، حالة من الاستقرار، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.8501 جنيه للشراء، و17.9753 جنيه للبيع.



وسجل متوسط سعر اليورو نحو 20.3745 جنيه للشراء، و20.5173 جنيه للبيع، بانخفاض حوالي 10 قروش، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.0246 جنيه للشراء، و23.1757 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 35 قرشا عن سعره أمس، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.9337 جنيه للشراء، و18.0328 جنيه للبيع.



وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.9125 جنيه للشراء، و16.0001 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5742 جنيه للشراء، و2.5886 جنيه للبيع.