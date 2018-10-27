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أخبار العالم

بوتين يصل تركيا لحضور القمة الرباعية بشأن سوريا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:00 م
صدى البلد
رويترز
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اسطنبول اليوم السبت،قبيل انعقاد قمة رباعية بشأن سوريا.

ويشارك في القمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتركي رجب طيب أردوغان والفرنسي ايمانويل ماكرون. ويبحث الزعماء الأربعة أحدث التطورات في محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة والعملية السياسية لحل الصراع.
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