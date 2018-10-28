حالة طوارئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد هجوم المعبد اليهودي

نشرت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ضباط إضافيين في المعابد والمراكز اليهودية، بعدما أودى إطلاق نار في معبد في مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا بحياة 11 شخصا.



وبحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فالت شرطة نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو ومدن أخرى، إنه على الرغم من علمهم بعدم وجود تهديدات ذات مصداقية ضد دور العبادة اليهودية، إلا أنهم يكثقون من دورياتهم من باب الحذر.



وأفادت السلطات بأن المسلح روبرت باورز فتح النار على معبد "تري أوف لايف" في بيتسبيرج صباح السبت مما أسفر عن مقتل 11 وإصابة 6 آخرين.