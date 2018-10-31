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اقتصاد

بنك مصر يتبرع بـ 80 مليون جنيه لمبادرة صندوق تحيا مصر نور حياة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:52 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
قام بنك مصر بالمشاركة في دعم مبادرة الرئيس السيسي لمكافحة مسببات العمى بمبلغ 80 مليون جنيه وذلك من خلال دعمه لمشروع "نور حياة" الذي يقوم بتنفيذه صندوق تحيا مصر، وذلك انطلاقا من حرص بنك مصر على حق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

تستهدف المبادرة تقديم الخدمات البصرية لنحو 2 مليون مواطن وإجراء ما يزيد عن 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة وذلك للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، والعمل على إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.

هذا وانطلاقًا من دور بنك مصر الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم محاور المواطنة المؤسسية التي يؤمن بها البنك، وكون الصحة أحد أهم المحاور التي يرتكز عليها في دعمه للمجتمع؛ فإن البنك قام بدعم مشروع "نور حياة" لتوفير احتياجات المشروع من النظارات الطبية التي تبلغ نحو مليون نظارة طبية لضعاف البصر من طلبة مدارس المرحلة الابتدائية.

ويستكمل بنك مصر بهذا دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" والمشهرة تحت رقم 7045 /2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الاكثر احتياجا والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.
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