تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.14%.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.



وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى جلسة تداول أمس الأربعاء، باللون الأخضر ليغلق عند مستوى 13250 نقطة، وسط أحجام تداول أعلى من متوسطة، مضيفة أن ظهور الضغوط البيعية خاصة في أسهم القطاع العقاري وسهم البنك التجاري الدولي يزيد من احتمالية التحرك بشكل عرضي في الفترة القادمة بين مستويات 13000-13.500 نقطة.



وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه على الرغم من الشكل الجيد للمؤشرات، إلا أنه سيكون من الصعب المضي قدمًا وسط الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، وأوصت بالتداول الحذر والتداول في الأسهم المتوسطة والصغيرة حتى تزداد قوة الأسهم القيادية مرة أخرى.