ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.


وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.14%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى جلسة تداول أمس الأربعاء، باللون الأخضر ليغلق عند مستوى 13250 نقطة، وسط أحجام تداول أعلى من متوسطة، مضيفة أن ظهور الضغوط البيعية خاصة في أسهم القطاع العقاري وسهم البنك التجاري الدولي يزيد من احتمالية التحرك بشكل عرضي في الفترة القادمة بين مستويات 13000-13.500 نقطة.

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه على الرغم من الشكل الجيد للمؤشرات، إلا أنه سيكون من الصعب المضي قدمًا وسط الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، وأوصت بالتداول الحذر والتداول في الأسهم المتوسطة والصغيرة حتى تزداد قوة الأسهم القيادية مرة أخرى.
loading...

موضوعات متعلقة

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اخر الأسبوع

البورصة اليوم.. المؤشر الرئيسي يرتفع بنسبة 0.55%.. صعود 73 وهبوط 86 ورقة مالية .. 1.5 مليار جنيه قيمة التداولات على الأسهم .. واتجاه المستثمرين الأجانب والعرب للشراء

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

البورصة تبدأ تعاملات جلسة منتصف الأسبوع بارتفاع جماعي.. رأس المال السوقي يغلق عند مستوى 814.95 نقطة.. وارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسي في الختام

ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

ترشيحاتنا

شاهد.. الأرصاد تحذر من سقوط سيول وأمطار خلال يومين

إبراهيم حسن يكشف أسباب رحيل التوأم عن المصري البورسعيدي

قوة من لواء المغاوير الكويتي تغادر للمشاركة في درع العرب 1 بمصر.. صور

الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار

شاهد.. ورشة عمل خطة 2063 إفريقيا التي نحلم بها بمنتدى شباب العالم

الكويت تفتح تحقيقا في وفاة مهندس مصري بانفجار محول

منتخب تونس يحدد موعد وصوله إلى مصر

اليوم.. جنايات دمنهور تستأنف محاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار

الوكيل : مذكرة لرئيس الوزراء ضد جهاز المنافسة بسبب مداهمات غرف تجارية وصناعية

إبراهيم حسن يكشف عن رسالة حسام في أول لقاء بلاعبي بيراميدز

إبراهيم حسن: أثق في قدرة الأهلي على الفوز بدوري أبطال أفريقيا

غسان غصن: الملاريا يكبد أفريقيا 12 مليار دولار من الإنتاج المحلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب البيضاء.. صور

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

فيديو

شاهد.. ورشة عمل خطة 2063 إفريقيا التي نحلم بها بمنتدى شباب العالم
دعاء فاروق لـ صدى البلد: القنوات الفضائية لا ترحم.. ولو مشاهداتي قلت هقعد في البيت..لا أحب البكاء على الهواء.. والمجتمع يعاني من جهل بالدين .. وعصر برنامج حديث الروح انتهى ..فيديو وصور
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو
المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة على طريق السويس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟