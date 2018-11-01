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الاستعدادات النهائية لافتتاح القافلة التنموية لجامعة عين شمس ببني سويف

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:39 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
اجتمع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مع سمير عبد الناصر أمين عام جامعة عين شمس، لوضع الاستعدادات النهائية لافتتاح قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة بني سويف يوم 28 حتى 30 نوفمبر.

حضر الاجتماع اللواء عصام العلقامي سكرتير عام المحافظة، سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع، ووكلاء الوزارات الصحة والتربية ومدير عام التعليم العام، والتضامن الاجتماعى، ومحو الأمية، والزراعة، ورئيس مركز مدينة الفشن ورئيس الوحدة المحلية لقرية سدس، وتم مناقشة محاور القافلة الطبية ومحو الأمية وحملات التوعية بالمدارس والتوعية الزراعية، وتم الإتفاق على عدد من الحملات التى تتناسب مع الإحتياجات منها التوعية بفيروس سى، وأيضا ورشة عمل عن تربية الدواجن لربات البيوت والتصنيع الغذائي وتمكين المرأة اقتصاديا الصناعات الحرفية.

وأكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، أن التعاون مع جامعة عين شمس يعد إضافة ونقلة نوعية في أشكال تكاتف مختلف مؤسسات المجتمع لخدمة والمواطن ودفع عجلة التنمية المستدامة على نطاق ربوع الجمهورية ككل.

وأعلن سمير عبد الناصر أن الجامعة ستطلق قافلتها التنموية الشاملة لخدمة أهالي قرية سدس بمركز ببا وقرية نزلة حنا بمركز الفشن من خلال مختلف الخدمات التي يتم تقديمها بالمجان.

وتم الاتفاق على عدة محاور رئيسية أهمها الخدمات الطبية والصيدلية ومحو الأمية وحملات التوعية بالمدارس وحملات التوعية الزراعية وورش العمل حول تربية الدواجن لربات البيوت والتصنيع الغذائي وتمكين المرأة اقتصاديًا والصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة.
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