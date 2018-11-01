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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل محافظ القدس عقب التعدي عليه.. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:40 م
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محافظ القدس عدنان غيث برفقة عدة مواطنين، عقب الاعتداء عليهم بالضرب خلال ندوة حوارية نظمتها مؤسسة الرؤيا في نادي سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وجاء قرار اقتحام الندوة بقرار ما يسمى وزير الامن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، تحت ذريعة منع أي نشاط للسلطة الوطنية الفلسطينية في القدس بزعم الحفاظ على "سيادة" الاحتلال على المدينة، وفق ما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل المحافظ غيث ومرافقه، ومدير مؤسسة الرؤيا الفلسطينية رامي ناصر الدين، والشاب عبد بربر، بعد اقتحام نادي سلوان الذي كانوا يتواجدون فيه للمشاركة في فعالية اجتماعية للمقدسيين، وتم الاعتداء على المتواجدين فيه ومن ضمنهم المحافظ، الذي احتجز في المنطقة لفترة، ثم تم اعتقاله.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أخرجت كل من في النادي، وأغلقته، واقتادت المحافظ ومن معه في سيارات شرطة الاحتلال، وسلمت العديد من الشبان الذين تواجدوا في المنطقة تباليغ لمراجعتها.

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