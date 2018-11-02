أجندة 2063 .. أفريقيا التي نريدها.. ورشة تحضيرية لمنتدى شباب العالم

أرجع المشاركون في ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم 2018 ، بعنوان "أجندة 2063 .. أفريقيا التي نريدها" ، أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب في أفريقيا إلى الفقر والجهل والتدخل الخارجي وارتفاع معدلات البطالة والصراعات السياسية والدينية ومحاولة السيطرة على الموارد المختلفة والخطابات المحرضة على الكراهية والعنف ، وعدم السيطرة على الحدود من قبل الحكومات وإهمالها لأصوات مواطنيها.



جاء ذلك خلال مشاركتهم الخميس بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ في أولى ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم 2018 ، بعنوان "أجندة 2063 .. أفريقيا التي نريدها"، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأجندة أفريقيا 2063، وتحفيز مشاركة الشباب فيها والسعي لتبادل الخبرات ؛ للخروج بمجموعة من الحلول والابتكارات التي تساعد في تطبيق الأجندة على أرض الواقع.



تحدث في بداية الورشة الدكتور خالد حنفي الباحث في الشؤون الأفريقية حول الأجندة ، مؤكدا أن التنمية هي الهدف الرئيسي لها ، ثم فتح حوار مع الشباب الذين طرحوا رؤاهم وطموحاتهم للقارة السمراء ، مؤكدين أن أحلامهم لأفريقيا أن يكون لكافة مواطنيها جواز سفر عابر للحدود ، مع حل مشكلة البطالة التي تؤرق الكثير من شبابها ، واقترح أحدهم أن يتم عمل منصة إلكترونية تسهل الوصول لفرص العمل في القارة ، فيما طرح أحدهم مشكلة الأدوية المغشوشة التي تعاني منها القارة الأفريقية ، وهو ما يتسبب في زيادة نسبة الوفيات.



وقال الدكتور خالد حنفي إن جوهر أجندة أفريقيا 2063 هو اللطف الإنساني ، وهو المفهوم الُمستقى من ثقافة "الزولو" من جنوب أفريقيا ، ومعناه "أنت إنسان .. أنت تساعد الآخرين" ، مشيرا الي أن أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ ليست بمعزل عن الماضي ، حيث إنها ُبنيت على التجارب السابقة في التعاون الأفريقي ، بدءا من نشأة منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، والتي هدفت إلى تحرر دول القارة ، وأن تبني قوتها الاقتصادية ، وما تلى ذلك من أشكال التعاون مثل منظمة الكوميسا وإيكواس.



ثم استعرض مبادئ الأجندة ، وهي التضامن، والشعور بالاتحاد، وتعظيم الشعور بالروح الأفريقية ، لافتا إلى أن أهداف الأجندة هي التنمية ، سواء من خلال مواجهة الفقر أو زيادة الاستثمار ، بالإضافة إلى التكامل الأفريقي والأمن واستعادة القيم والهويات الأفريقية ، وأن تصب كل الأهداف في بناء قوة أفريقيا في المجتمع الدولي.



وأعرب حنفي ، في ختام حديثه ، أن يكون للشباب دور كبير في تطبيق استراتيجياتها التي تعتمد على الاهتمام بالتعليم والتدريب بصورة كبيرة ، ومكافحة الإرهاب.



من جانبه ، تحدث أحمد عسكر ، الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي بالأهرام ، عن مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية من خلال أربعة محاور ، هي واقع ظاهرة الإرهاب في قارة أفريقيا وخريطة التنظيمات الإرهابية في القارة والجهود الإقليمية في مواجهة الإرهاب والإرهاب في أجندة أفريقيا 2063.



وأوضح عسكر أن الإرهاب هو أحد أكبر المعوقات التي تواجه القارة مع تصاعد عدد التنظيمات الإرهابية خلال الأعوام الأخيرة، والتي أصبح لها تمدد إقليمي إلى دول الجوار، مثل الحركة الإرهابية "بوكو حرام" في نيجيريا ، وحركة الشباب الصومالية ، مشيرا الى أن المؤشرات القومية أظهرت أن القارة الأفريقية بها 64 تنظيما إرهابيا ، بالإضافة إلى أنها تضم أخطر البؤر الإرهابية في العالم ؛ مما يهدد الأمن الإنساني.



وأضاف أن استراتيجية مواجهة الإرهاب تهدف إلى حشد وتحسين الأوضاع الاقتصادية لمواطني القارة ، والدمج الاجتماعي ، وزيادة قدرات القوات المسلحة، وتحفيز المواطنين الى الإبلاغ عن الحركات الإرهابية.



وأكد على أن أفريقيا غنية بالموارد والمقومات التي تجعلها في مصاف الدول المتقدمة ، وأن فكرة التنمية في القارة الأفريقية مرتبطة بالأمن ، فلا أمن دون تنمية ولا تنمية دون أمن.



وشدد علي أن تحقيق التنمية مرتبط بشكل أساسي بالحد من تهديدات التنظيمات الإرهابية في مختلف بؤر الصراع في القارة الأفريقية.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم ؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات ، في حضور نُخبة من زعماء وقادة عن منتدى شباب العالم ، والذي ُيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ ، بمصر في الفترة من (3-6 نوفمبر 2018).



وكان المنتدى قد إنطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له ؛ ليرسل رسالة سلام وإزدهار وتنمية إلى العالم أجمع.