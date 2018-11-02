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أخبار العالم

لافروف: روسيا مهتمة بالحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:40 م
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اهتمام بلاده بالحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، معربا عن أسفه لانسحاب واشنطن منها.

وقال لافروف - بعد لقائه الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس جريمينج اليوم الجمعة بموسكو - "تلقينا بأسى نية الولايات المتحدة الانسحاب من هذه المعاهدة، ونفهم أن قرار الولايات المتحدة نهائي وسيعلن عنه قريبا بشكل رسمي".

وأضاف لافروف: "وفيما يتعلق بموقف روسيا من تمديد معاهدة (ستارت) لتقليص الأسلحة الاستراتيجية، فإننا مستعدون للنظر في إمكانية تمديد هذه المعاهدة لخمس سنوات بعد انتهاء سريانها في 2021".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه من أجل تمديد معاهدة (ستارت) يتعين حل المشاكل القائمة المتعلقة بتنفيذها، معتبرا أن نشر عناصر الدفاع الصاروخي الأمريكي في أوربا وآسيا سيؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاستراتيجي، مطالبا بعدم استبعاد هذا الموضوع من أية مناقشات نزيهة.
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