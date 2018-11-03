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بين الناس

أهالي شارع حمودة بالطوابق يشكون من انتشار برك المجاري

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:19 ص
صدى البلد
مريم صليب
ناشد القارئ محمد خالد، عن طريق خدمة "صدى البلد" لاستقبال شكاوى المواطنين، مسئولي الصرف الصحي بمحافظة الجيزة لإنقاذهم من مشكلة طفح المجاري الدائم بشارع حمودة بمنطقة الطوابق في فيصل.

وقال إن برك المجاري في زيادة مستمرة ويحاول الأهالي إيجاد حلول مؤقتة، ولكن تعود المجاري مرة أخرى بشكل أوسع، ما تسبب فى إعاقة حركة المرور للأهالي والسيارات، فضلا عن التلوث الناتج عنها.

وأكد القارئ أنه تم تقديد العديد من الشكاوى للمسئولين وحتى الآن لا يوجد أي جديد.

وطالب المواطن المسئولين بسرعة الاستجابة وحل الأزمة بأسرع وقت.

جدير بالذكر أن موقع "صدى البلد" الإخباري يقدم خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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