ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:38 ص
شرطة فلوريدا تحقق
شرطة فلوريدا تحقق في حادث اطلاق النار
على صالح
أفاد قائد الشرطة في ولاية فلوريدا بأن ثلاثة أشخاص من بينهم مسلح لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار على استوديو هوت يوجا في مدينة تالاهاسي الأمريكية الواقعة في الولاية. 

ووفقا لما ذكرته وسائل الاعلام الامريكية، استلمت الشرطة تقريرًا مصورا للحادث في تمام الساعة 5:37 مساءً بالتوقيت المحلي للولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، مساء امس الجمعة وعلى الفور تم الرد عليه، وفقا لما ذكره قائد شرطة فلوريدا مايكل ديليو.

وأضاف أن المسلح قتل وأبلغنا في وقت سابق أن أحد الضحايا قد وافته المنية، ولقد نقلنا ضحية أخرى إلى المستشفى تعاني من جروح، وبعد ذلك، هناك أربعة أشخاص آخرين يعانون من إصابات بالرصاص. 

وقال ديلو إن أربعة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في حالة حرجة. 

وذكر أن الشرطة قد حددت مبدئيا المسلح، وكانت تركز على فحص علاقة المشتبه به وصلاته بالضحايا.
loading...

ترشيحاتنا

التالثة يمين برنامج جديد لجماهير الزمالك مع أحمد الخضرى

كحلة: 45 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من المنصورة الجديدة

شيرين رضا تهنئ كندة علوش وعمرو يوسف

بدون مبيدات.. القضاء على حشرات المطبخ بالأعشاب والأطعمة

محمد صلاح يتسلح بإبداع الموسم الماضي أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي

إقامة صلوات الجنازة على جثامين شهداء حادث المنيا الإرهابي

شاهد.. لقطة أزارو المثيرة للجدل في ركلة جزاء للأهلي بنهائي أفريقيا

بشرة خير.. عودة قوية للسياحة الألمانية في الشتاء

%59 من قراء صدى البلد يرفضون نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب

خبير مروري: هبوط أرضي بمحور سعد الدين الشاذلي ..فيديو

سفير كولومبيا بمصر يغادر القاهرة نهائيا بعد انتهاء عمله لدى مصر

الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة في وفاة الشقيقتين السعوديتين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

بدء فعالية E Freedom بمنتدى شباب العالم.. صور

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

فيديو

برلماني: منتدى شباب العالم يحارب الفكر الأيديولوجي المتطرف.. فيديو
المشاركون في منتدى شباب العالم يرفعون شعار تحيا مصر.. فيديو
شاهد.. صلاة الجنازة على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا
بث مباشر.. تشييع جثامين شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا
الكاتب محمود بكري ينقل أجواء حفل مسرح شباب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟