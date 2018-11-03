مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

أفاد قائد الشرطة في ولاية فلوريدا بأن ثلاثة أشخاص من بينهم مسلح لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار على استوديو هوت يوجا في مدينة تالاهاسي الأمريكية الواقعة في الولاية.





ووفقا لما ذكرته وسائل الاعلام الامريكية، استلمت الشرطة تقريرًا مصورا للحادث في تمام الساعة 5:37 مساءً بالتوقيت المحلي للولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، مساء امس الجمعة وعلى الفور تم الرد عليه، وفقا لما ذكره قائد شرطة فلوريدا مايكل ديليو.





وأضاف أن المسلح قتل وأبلغنا في وقت سابق أن أحد الضحايا قد وافته المنية، ولقد نقلنا ضحية أخرى إلى المستشفى تعاني من جروح، وبعد ذلك، هناك أربعة أشخاص آخرين يعانون من إصابات بالرصاص.





وقال ديلو إن أربعة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في حالة حرجة.



