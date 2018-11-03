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أخبار العالم

مقتل جندي أمريكي تابع لبعثة الناتو وإصابة آخر في إطلاق نار بكابول

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:25 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، اليوم /السبت/، مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في إطلاق نار بالعاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن البعثة قولها - في بيان اليوم - "إن التقارير الأولية تشير إلى أن المهاجم كان فرد من أفراد قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني، مشيرة إلى مقتل المهاجم على الفور على أيدي آخرين من القوات الأفغانية".

وأوضح البيان إلى أنه تم إجراء الإخلاء الطبي للجنديين الأمريكيين إلى قاعدة (باجرام) الجوية، فيما يخضع المصاب، وحالته مستقرة، للعلاج.

يأتي ذلك في الوقت الذي قتل فيه فرد من القوات التشيكية وأصيب اثنان آخران في حادث مماثل بإقليم هيرات غربي أفغانستان قبل حوال 10 أيام.
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