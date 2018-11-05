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وزيرة الهجرة: منتدى شباب العالم مشرف للدولة المصرية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:24 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
محمد القاضي
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن دور الوزارة في منتدى شباب العالم كان ينحصر في تشجيع شباب المصريين بالخارج على المشاركة في النسخة الثانية من المنتدى.

وأشارت مكرم، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن منتدى شباب العالم مشرف للدولة المصرية، لافتة إلى أنها تحرص على عقد لقاءات مع شباب المصريين بالخارج الذين يشاركون بالمنتدى.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه بالتعاون مع شباب المصريين بالخارج المشاركين بالمنتدى تم تدشين أول صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتكون منصة للتواصل معهم وتبادل الأفكار، بالإضافة إلي امدادهم بالمادة الإعلامية التي تمكنهم من الدفاع عن الدولة المصرية في الخارج.

وتعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ النسخة الثانية من منتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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