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بين الناس

أب يناشد أهل الخير بمساعدته فى علاج نجله من الإدمان

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن جمال أحد سكان منطقة الجيزة، في رسالة وجهها لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، أهل الخير لمساعدته فى علاج نجله من الإدمان.

وقال فى رسالته: "ابني مريض نفسيا بسبب مخدر الاستروكس ينتابه حالة هيجان من حين لآخر.. مستشفى الخانكة حولته للعباسية لخطورة حالته ولم تقبله مستشفي العباسيه لعدم وجود أماكن ومش عارف اعمل ايه الحاله اللي بتجيله بتخليه يكسر ويضرب اي حد مش عارف اعمل ايه وأنا عامل نظافه بمرتب 25 جنيه يوميا ومش معايا فلوس اعالجه على حسابي".

وناشد من يرغب في مساعدته التواصل على رقم 01113771715.

يذكر أن موقع "صدى البلد" الإخباري يقدم خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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