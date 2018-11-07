ضبط 24 عاطلاً و5 قطع أسلحة نارية ومخدرات في القليوبية

شنّت مباحث القليوبية حملات ببعض المراكز والأقسام لضبط الخارجين على القانون ونشر الأمن والطمأنينة لدى المواطنين تم خلالها ضبط 24 عاطلا وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية ومخدرات.





أسفرت الحملة عن ضبط كل من (محمود. ع. 28 سنة) عاطل وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، و120 جراماً من الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول و(هيثم. ع. ع. 22 سنة) عاطل وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع و(سيف. ح. ح. 24 سنة) عاطل وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش و200 قرص مخدر ومبلغ مالي، و"إمام. ع. م. 48 سنة) عاطل والهارب من المراقبة على ذمة قضية سرقة بالإكراه وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش و50 جراما من مسحوق الهيروين المخدر.





وضبطت الحملة (أحمد. ع. ع. 24 سنة) عاطل والمطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا جنح سرقات دراجات نارية وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، و(محمد. م. ب. 28 سنة عاطل) هارب من الحكم بالسجن 15 سنة "قتل" وبحوزته 200 جرام من "الإستروكس"، و(سعيد. ح. س. 28 سنة عاطل) وبحوزته 350 جرام من نبات البانجو ومبلغ مالي، و(محمد. ح. ف. 30 سنة عاطل) حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته 250 جرام من الحشيش المخدر، و(علاء. م. م. 23 سنة. عاطل) وبحوزته 120 جرام من الفودو المخدر ومبلغ مالي.





وضبطت كلا من (أحمد. ج. ك. 27 سنة) عاطل وبحوزته 200 جرام من الحشيش المخدر ومبلغ مالي، و(سعد. م. س. 40 سنة)، و(طارق. ح. م. 43 سنة) عاطلين وبحوزتهما 200 جرام من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط كلا من (أدهم. م. ف. 20 سنة عاطل) وبحوزته 150 جرام من الإستروكس المخدر و(رامي. ر. ض 28 سنة. عاطل) وبحوزته 120 جرام من الإستروكس المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.



