نضال الشافعي يضع اللمسات الأخيرة لفيلمه الجديد

نشر الفنان نضال الشافعي، صورة، عبر "انستجرام"، صورة من عمله الجديد وهو فيلم "زنزانة 7".



وأشار نضال، في تعليقه على الصورة، إلى أن العد تنازلي لعرض الفيلم بدأ، وقريبا سيتم طرحه في دور العرض.



فيلم "زنزانة 7" من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي ومايا نصري وعلا غانم وإيهاب فهمى ومدحت تيخا وأحمد التهامي ومحمد رضا وأيمن كشك وأشرف عبد العزيز ومنى منير.