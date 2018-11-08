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فن

روتانا تطرح أحدث أغاني شذى حسون

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:22 م
شذى حسون
شذى حسون
سعيد فراج
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنانة شذى حسون، الجديد، والذي يحمل اسم "الله الله من عيونك " وهو باللهجة المغربية، وذلك حصريًا عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

وكانت روتانا قد طرحت أيضًا أغنية أخرى لـ شذى حسون قبل يومين، تحمل اسم "أحسك امي"، وذلك حصريًا أيضًا عبر تطبيق ديزر للموسيقى الجديد بعد التعاقد بين الشركة وتطبيق الموسيقى الجديد.

وينتظر أن تطرح روتانا كليب الأغنية بعد أن تأخذ الأغنية وقتها ليستمع لها جمهور شذى حسون خلال الفترة المُقبلة، إذ حققت الأغنية ردود أفعال جيدة بين المستمعين.
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