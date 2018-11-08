انطلاق فعاليات أسبوع ريادة الأعمال بحضور وزير الشباب.. الثلاثاء

قال مصطفى عز العرب، المنسق الإداري لفعاليات أسبوع ريادة الأعمال الذي تطلقه وزارة الشباب والرياضة، إنه من المقرر حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في أول أيام أسبوع ريادة الأعمال، يوم الثلاثاء المقبل، للقاء الشباب المتميزين بمجال ريادة الأعمال، ومناقشة أفكارهم وتشجيع دورهم في الدفع بالنمو الاقتصادي من خلال شركاتهم الناشئة.



وأضاف عز العرب، لـ«صدى البلد» أن خطة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، الذي يستمر حتى 18 نوفمبر، تتضمن العديد من الفعاليات، بالمركز الأوليمبي، إيمانا بأهمية الشركات الناشئة الناجحة، والتي تحتاج إلى الدعم لضمان استمرارية عمل هذه الشركات، والتركيز على دور القادة الشباب بأفكارهم التي تحتاج إلى خبرة وتشجيعهم لتحقيق أفكارهم.



وأكد المنسق الإداري لفعاليات أسبوع ريادة الأعمال، أن البرنامج من تنفيذ الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مبادرة أو بى ام، وليرنى اكاديمي، مشيرا إلى مشاركة العديد من رواد الأعمال الشباب من مختلف محافظات مصر.



الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، هو الحدث الأهم عالميا بالنسبة لأصحاب الأفكار الخاصة بمجال ريادة الأعمال، وأصحاب الشركات الناشئة "startups"، لما تقدمه جميع الدول من فرص لهم على مدار أيام الأسبوع، وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوسيع دائرة أصحاب المشروعات الصغيرة، والمتوسطة.