الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية.. فيديو

أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام بأكثر من درجتين، على كافة محافظات الجمهورية.





وأوصى "شاهين" المواطنين، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، بضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة.





ونوه "شاهين" إلى أن هناك كثافة في الشبورة المائية على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية.



