وزير الشباب يرافق جماهير الأهلي على الطائرة المتجهة إلى تونس..فيديو

تُسيِّر مصر للطيران، اليوم رحلتين، إلى تونس لسفر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومشجعي النادي الأهلي لمؤازرة الفريق أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويواجه الأهلي الترجي التونسي فى التاسعة مساء اليوم، فى "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد لبطل تونس.



