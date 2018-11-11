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ثقافة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مسابقات مهرجان الموسيقى العربية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:25 م
صدى البلد
طارق موسى
تختتم فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية بحفل يقام فى السادسة مساء الإثنين 12 نوفمبر على المسرح الصغير بدار الأوبرا حيث تسلم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الجوائز على الفائزين فى المسابقات الثلاث التى تقدم اليها الكثير من الأطفال والشباب الموهوبين فى الغناء والعزف فى مصر والوطن العربى .

وقد حصدت مصر جميع الجوائز في العزف علي آلة الكمان ومسابقتي رتيبة الحفني في الغناء للشباب والأطفال ، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث حيث بلغ إجمالي قيمة الجوائز 100 ألف جنيه في المسابقات الثلاث ويتسلم 22 فائزا الجوائز المالية وشهادات التقدير من بينهم 12 طفلا في مسابقة الغناء .

اما فى الثامنة مساء وعلى المسرح الكبير تختتم الفنانة ماجدة الرومي حفلات المهرجان بحفل كامل العدد بمصاحبة اوركسترا الاتحاد الفلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي وذلك بعد غياب عن جمهور الأوبرا دام لأكثر من 15 عاما وتقدم فى حفلها مجموعة من القصائد والألحان التى تغنت بها على مدار مشوارها الفنى.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم المطربة ايمان عبد الغني وعازف القانون ماجد سرور حفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية ويختتم النجم الكبير علي الحجار فعاليات ليالي المهرجان علي مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية بحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي يسبقه فاصل غنائي لنجوم الأوبرا محيي صلاح ، مصطفي النجدي وحسناء. 

أما علي مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا الذى استقبل لأول مرة هذا العام حفلات المهرجان يختتم المطرب الكبير إيمان البحر درويش فعالياته ويقدم حفلا بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي يسبقه فاصل لمطربي الأوبرا غادة ادم، أميرة سعيد ، مي حسن وأحمد سعيد .
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