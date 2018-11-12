وزير قطاع الأعمال: تصفية أو دمج الشركات الخاسرة.. فيديو

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تتجه نحو تصفية أو دمج أي شركة تخسر رأسمالها، مشيرًا إلى أن هناك خطة تطوير 26 شركة من الشركات الخاسرة.





وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أنه في حالة خسارة نص رأس مال الشركة يكون هناك اجتماع للجمعية العمومية لأخذ قرار باستمرار الشركة أو تصفيتها طبقا لقانون قطاع الأعمال.





ولفت إلي أن هناك عددا كبيرا من الشركات استمرت في الخسارة لفترات كبيرة حتى وصل بها الحال إلي خسارة رأس المال، معقبا: «هناك 48 شركة خسرت فوق رأس مالها 38 مليار جنيه بسبب الاقتراض من الشركات القابضة».



