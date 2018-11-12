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توك شو

خطيب بالأوقاف يكشف تفاصيل عمله كبائع عرق سوس

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
قسم التوك شو
روّى الشيخ محمود عاطف، خطيب بالمكافأة بوزارة الأوقاف، وبائع عرق سوس، تفاصيل حياته، قائلًا إنه تخرج من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، ويخطب في المسجد يوم الجمعة، ويبيع عرقسوس بعد ذلك.

وأوضح "عاطف"، خلال حواره مع برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "انفراد" مساء الإثنين، أنه يتقاضى 40 جنيهًا على الخطبة الواحدة أسبوعيًا؛ أي 160 جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن عمله في الخطابة ليس ماديًا أو من أجل الشهرة ولكن من أجل اللقاء مع رب العالمين.

وأضاف: "يوم الجمعة هو يوم عيد بالنسبة لي، هو عيد حياتي ويوم لقاء الأحبة، ومهنة بائع العرق سوس مهنة شريفة وساترة أولادي ولا أخجل منها".

ولفت إلى أن ما يوفره في فصل الصيف من أموال ينفقه في فصل الشتاء بسبب قلة العمل، متابعًا: "عمري ما طلبت حاجة من حد".
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