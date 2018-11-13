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أخبار العالم

صحيفة أمريكية: ترامب يستعد لإقالة مسئولين في الإدارة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:37 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسئولين لم تكشف عنهم في البيت الأبيض والإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب قرر تغيير وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن لكنه لم يستقر بعد على توقيت ذلك.

وذكرت الصحيفة أن نيلسن حليفة وثيقة لكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي وأن إقالتها ربما تدفعه للاستقالة.

وقالت إن ترامب على دراية بهذا الاحتمال، وإنه قد يقيل كيلي ويعين بدلا منه نيك أيرس الذي يشغل حاليا منصب مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.
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