السفارة الأمريكية وإنجاز مصر تطلقان برنامج الشركات المصرية الناشئة 2019

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» إطلاق برنامج Startup Egypt للشركات المصرية النائشئة، وهو أحد أكبر برنامج إعداد رواد الأعمال في البلاد.



جاء الإعلان خلال احتفال نظمته مؤسسة إنجاز مصر برعاية السفارة الأمريكية في القاهرة، ويتبنى برنامج Startup Egypt منهجا مستداما طويل المدى لريادة الأعمال من خلال مشاركة الخريجين المتحمسين والمبدعين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عاما من أي مجال دراسي ممكن يملكون الحد الأدنى من الخبرة في الأعمال بهدف إحالتهم إلى رواد أعمال ناجحين بمشروعات جديدة مبتكرة تساهم في تنمية الاقتصاد القومي وتوليد فرص العمل.



وقالت دوروثي شيا، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في القاهرة،: «نحن فخورون بالشراكة مع مؤسسة إنجاز مصر في دعم هذه الفرصة الرائعة للشباب المصري لبث الروح في أفكارهم الإبداعية. ومن خلال التدريب، والإرشاد، والتواصل سيساعد برنامج Startup Egypt 2019 على إطلاق مشروعات الأعمال ودعم نمو القطاع الخاص في مصر».



وأضافت دينا المفتي، مؤسسة برنامج «إنجاز» قائلة: ستبدأ الجولة الثامنة من برنامج Startup Egypt في تلقي الطلبات من المرشحين من منتصف شهر نوفمبر الجاري. ونحن فخورون للغاية بأن هذا البرنامج ساعد في إطلاق 65 شركة ناشئة، حقق معظمها نجاحا تجاريا هائلا محليا وإقليميا وعالميا».