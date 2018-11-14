أحمد موسي يناشد وزير الداخلية إقامة جنازة عسكرية لـ ساطع النعماني

طالب الإعلامى أحمد موسى، من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإقامة جنازة عسكرية لشهيد الوطن العقيد ساطع النعماني ضحية الإرهاب في أحداث ميدان النهضة.





وأضاف موسي أن البعثة الدبلوماسية فى لندن تتلقى واجب العزاء فى وفاة الشهيد البطل العميد ساطع النعماني، ضحية إرهاب الإخوان.





وقدّم "موسى"، خلال برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، التعازي للشرطة المصرية ولأهل الشهيد وأسرته، ودعا الله أن يتغمده بواسع رحمته.



