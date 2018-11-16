وزير الأوقاف: الوحدة الوطنية تضرب بجذورها في التاريخ المصري.. صور

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا استعرضا فيه عدد من الموضوعات المهمة.



وقال وزير الأوقاف إنه لا يمكن لأحد أن يفرق بين صفوف المصريين، مؤكدا أن الوحدة الوطنية تضرب بجذورها في التاريخ المصري.



وأشار إلى التعاون المشترك مع المحافظة للانتهاء من مشروع تطوير وبناء مساكن سندوب، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ المشروع كاملا من حساب القوات المسلحة، كما يتابع بنفسه إجراءات إقامة هذا المشروع.



ولفت وزير الأوقاف إلى أن هناك تعاونا مستمرا لتنفيذ موقف مجمع المنصورة بإحدى أراضي الأوقاف، مشيرا الى أن مال الأوقاف يصب في صالح المشروعات الاجتماعية وخاصة المناطق الأولى بالرعاية.



من جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أنه يبذل كل الجهود للانتهاء من تنفيذ مساكن سندوب وتوفير البديل المناسب لأصحاب الوحدات السكنية، مضيفا أن هناك تعاونا وثيقا بين المحافظة ووزارة الأوقاف لتنفيذ عدد من المشروعات في المرحلة المقبلة.



حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي السكرتير العام واللواء أحمد رأفت السكرتير المساعد والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من قيادات الأوقاف.