الرئيس يشهد احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الإثنين المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشهد احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف ويلقي كلمة إلى الأمة الإسلامية بهذه المناسبة حول القضايا الراهنة والدروس المستفادة من السيرة النبوية الشريفة.





وقالت الأوقاف، إن الرئيس السيسي سيكرم خلال الاحتفال 6 من قيادات الوزارة الدينية والإدارية والدعوية ومن شباب العلماء، إضافةً إلى 2 آخرين من خارج مصر من العلماء ممن أثروا العالم الإسلامي بفكرهم الوسطي والمعتدل تقديرًا لجهدهم؛ بمنحهم شهادات التقدير.





وأشارت إلى أن الأوقاف أنهت استعداداتها للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والذي يحضره الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والوزراء وسفراء الدول العربية والإسلامية بالقاهرة وقيادات الأوقاف.





كما يلقي كل من فضيلة الإمام الأكبر، ووزير الأوقاف، كلمة بهذه المناسبة.



